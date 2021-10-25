Уфимскую набережную перекроют в связи с ремонтом

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Набереженую реки Белой в Уфе перекроют в связи с ремонтом. Такое заявление сделала сегодня администрация башкирской столицы.

Как сообщила сотрудники пресс-службы уфимской мэрии, вплоть до 26 октября движение автомобильного транспорта по Набережной реки Белой на участке от спортивно-оздоровительного комплекса «Юность» до съезда с улицы Сочинской.

– Ограничение введено в связи со строительством моста-вставки в створе улицы Воровского. Городские службы приносят уфимцам и гостям столицы извинения за возможные неудобства и просят заранее планировать свой маршрут, – заявила администрация башкирской столицы.