Радий Хабиров объяснил, зачем в Уфе создали штабы по отоплению и уборке снега

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 25 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии с докладом выступил мэр Уфы Сергей Греков. Он рассказал о том, как работает «Зимний штаб», который не так давно башкирским властям поручил создать глава республики Радий Хабиров. Суть этого «Зимнего штаба» сводится к приему звонков от жителей города с различными жалобами на отопление. После того как в регионе выпадет снег, там же будут принимать звонки с жалобами на неубранный снег.

- Если в последующие годы перейдете на нормальное функционирование, то отменим все эти штабные решения. А пока мне кажется, что эту зиму нужно таким образом пройти, - заявил Хабиров, обращаясь к мэру Уфы. – Просто какая задача была? Чтобы горожанину нашему было спокойно и быстро дозвониться и получить, прям самую первую информацию в очень компетентных структурах. Спасибо, что это получается пока.