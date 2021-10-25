В Башкирии свернули поиски пропавшей из бара девушки

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На днях жители села Исянгулово, что в Зианчуринском районе Башкирии, забили тревогу после пропажи 33-летней Нейли Гумеровой. Девушка работала в магазине разливных напитков и очень поздно выходила с работы. 19 октября она завершила смену только в 02:45 и домой не вернулась.

Родные и близкие Нейли тут же обратились к пользователям социальных сетей с просьбой помочь в ее поисках. Ориентировка на девушку появилась в популярных местных сообществах. К счастью, поиски девушки завершились благополучно – ее нашли живой и здоровой.

- Все это время она была у подруги. Сейчас с ней все хорошо, она жива и здорова, - рассказала «КП-Уфа» родственница Нейли Гумеровой.