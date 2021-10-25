Радий Хабиров впервые публично прокомментировал введение нерабочих дней в Башкирии

Хабиров высказался о введение в Башкирии нерабочей недели

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал введение в Башкирии нерабочих дней.

Напомним, что по всей стране объявляются выходные дни с 30 октября по 7 ноября. Несмотря на непростую ситуацию с распространением коронавируса, в Башкирии не стали вводить дополнительные дни отдыха. Подобные меры, например, в Нижегородской области и в Пермском крае.

В понедельник, 25 октября, Радий Хабиров прокомментировал свое решение.

- Мы не стали вводить их раньше или позже срока. Мы определили, что именно с 30 октября по 7 ноября. Сегодня проведем заседание оперативного штаба, на котором обсудим, как это будет реализовываться, - сказал Хабиров в прямом эфире.