Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2021 9:58

В Башкирии завершились поиски 39-летней матери

Ирина Козырева нашлась живой и невредимой
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Башкирии завершены поиски 39-летней жительницы Бакалов Ирины Козыревой. Женщина пропала еще день назад, первой тревогу забила ее дочь. Девушка переживала, что мать никогда раньше не уходила из дома без предупреждения и всегда отвечала на телефонные звонки.

К счастью, поиски Ирины Козыревой завершились благополучно. В беседе с «Комсомолкой» дочь женщины Анастасия заявила, что уже разыскала мать – и с ней все хорошо.

- Оказалось, что мама поехала в соседнюю деревню к подруге. Мне она об этом говорила, но я забыла. С ней все хорошо, всем спасибо за помощь, - рассказала Анастасия.