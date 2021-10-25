В Башкирии завершились поиски 39-летней матери

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В Башкирии завершены поиски 39-летней жительницы Бакалов Ирины Козыревой. Женщина пропала еще день назад, первой тревогу забила ее дочь. Девушка переживала, что мать никогда раньше не уходила из дома без предупреждения и всегда отвечала на телефонные звонки.

К счастью, поиски Ирины Козыревой завершились благополучно. В беседе с «Комсомолкой» дочь женщины Анастасия заявила, что уже разыскала мать – и с ней все хорошо.

- Оказалось, что мама поехала в соседнюю деревню к подруге. Мне она об этом говорила, но я забыла. С ней все хорошо, всем спасибо за помощь, - рассказала Анастасия.