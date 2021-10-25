Российский телеканал засудил жительницу Башкирии

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Российский телеканал «СТС» засудил жительницу башкирского города Ишимбай. В сентябре этого городской суд рассмотрел гражданское дело о взыскании компенсации за нарушение авторских прав.

Как сообщает пресс-служба суда, в ишимбайском магазине был установлен факт продажи набора из пяти пластиковых игрушек, имитирующих персонажей Мамы, Папы, Коржика, Компота и Карамельки из мультипликационного сериала «Три кота».

– Нарушение выразилось в незаконном использовании ответчиком указанных объектов интеллектуальной собственности, путем предложения к продаже и реализации товара, на котором имеются обозначения, схожие до степени смешения с указанными выше товарными знаками истца, а также изображения, созданные путем переработки вышеуказанных произведений истца. Истец не передавал ответчику право на использование указанных объектов интеллектуальной собственности, – сообщили сотрудники пресс-службы Ишимбайского городского суда.

Суд удовлетворил требования телеканала. С жительницы Ишимбая была взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак (50 тысяч рублей) и за нарушение авторских прав на произведение изобразительного искусства (90 тысяч рублей). Также была взыскана компенсация за расходы по уплате госпошлины, расходы на приобретение товара и почтовые расходы.