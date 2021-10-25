Уфимца обеспокоил сильный дым возле Белого дома

Источник сильного задымления пока установить не удалось Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня утром, 25 октября, очевидцы заметили сильное задымление в микрорайоне Архиерейка, расположенном на склоне уфимской горы, прямо под зданием башкирского Белого дома. Житель Уфы, проезжая по мосту через реку Белая, увидел, как из частного сектора поднимается густой дым. Он сумел сфотографировать происходящее и отправил фото в редакцию «КП-Уфа».

На данный момент информации о том, горит ли в Архиерейке какой-либо из домов – не имеется. По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, сообщений о пожаре или задымлении в частном секторе в диспетчерскую не поступало. В экстренной службе «КП-Уфа» также рассказали, что по собственной инициативе отправлять туда пожарные расчеты они не могут.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.