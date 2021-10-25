В Башкирии сегодня вступили в силу новые антиковидные ограничения

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В Башкирии с сегодняшнего дня вступают в силу новые коронавирусные ограничения. Соответствующий указ глава республики Радий Хабиров подписал на прошлой неделе.

Начиная с 25 октября при посещении розничных рынков (за исключением сельскохозяйственных рынков, кооперативных и специализированных продовольственных) требуется предъявление сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса или справка о перенесенном в течение шести месяцев ковиде. Также необходимо предъявлять документ, удостоверяющий личность.

Также со среды, 27 октября, справки об отрицательном ПЦР-тесте на входе в заведения перестанут принимать.

Напомним, 20 октября на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Башкирии было одобрено решение объявить нерабочими дни в период с 30 октября по 7 ноября. Дополнительные выходные дни в республике вводить не будут.