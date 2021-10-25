В Башкирии в ДТП с участием «КамАЗа» погибли три женщины

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера, 24 октября, в Туймазинском районе Башкирии в жутком ДТП с участием «КамАЗа» погибли три женщины. Подробности происшествия рассказали сотрудники ГИБДД республики.

Авария случилась на трассе М5. Как рассказали сотрудники республиканской дорожной полиции, произошло столкновение «двенадцатой» и «КамАЗа». В результате ДТП тяжело пострадали четыре пассажирки и водитель ВАЗ-2112. К сожалению, женщины 33, 55 и 58 лет скончались прямо на месте случившегося. 35-летний водитель и его 38-летняя сожительница были госпитализированы. Водитель грузовика никак не пострадал.

В настоящее время по случившемуся ведется разбирательство, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, утром 24 октября в Балтачевском районе Башкирии в ДТП погибли два человека. По данным ГИБДД по Башкирии, смерть настигла двух молодых жителей республики – 27-летнего водителя и его 20-летнего пассажира.