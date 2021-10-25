Эксперты рассказали, как в Башкирии с 11 по 18 октября изменились цены на продукты

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Башстат обнародовал изменения в стоимости продуктов за прошедшую неделю с 11 по 18 октября. По данным аналитиков, в республике часть продуктов подорожала, а часть потеряла в цене.

Согласно опубликованным данным, больше всего за прошедшую неделю подорожали овощи. В частности, стоимость свежих огурцов выросла на 20,9%, а помидоров на 14,5%. Подорожали также и куриные яйца – 4,8%, картофель – 4,2%, вермишель –3,3%.

Есть также и товары, которые подешевели. Среди них шоколадные конфеты – 2,5%, маргарин – 1,4%, а также колбаса – 1,3%.