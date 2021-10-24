Глава Башкирии рассказал историю о 100-летнем ветеране Ахнафе Усманове

Фото: глава Башкирии/Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 24 октября, рассказал об одном из самых пожилых людей республики. Ахнафу Усманову 100 лет и он из Нефтекамска. Руководитель региона сообщил, что дедушка до сих пор полон сил и энергии.

– Прошел всю войну, призвали его в 1940 году, а домой отпустили лишь в августе 1946-го. Служил связистом на Дальнем Востоке, сообщал обстановку с мест сражений, передавал на места боевые приказы командиров. Имеет военные награды. За плечами Ахнафа Усманова большой трудовой путь. Работал он трактористом, механизатором, пасечником, перед пенсией – завхозом в школе. Всегда вел здоровый образ жизни, занимался легкой атлетикой и спортивной ходьбой. В нем и сейчас много энергии, – рассказал Хабиров.

По его словам, фронтовик прожил с женой 64 года. У них родилось шестеро детей, 9 внуков и 15 правнуков. Ахнаф Фатхелбаянович сказал про свою жизнь: «Я счастливый человек!»