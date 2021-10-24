Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 октября 2021 18:23

Семья с детьми из Башкирии застряла в лесу в Челябинской области

Все закончилось благополучно
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области

Фото: пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области

Семья с двумя детьми из Башкирии застряла на трассе в Челябинской области, сообщили в пресс-службе в газете «Челябинск сегодня» со ссылкой на пресс-службу спасателей Челябинской области.

Сообщается, что уроженцы республики приехали в Челябинскую область любоваться природой, однако в тот период шли сильные дожди, из-за чего дороги в лесу сильно развело.

В результате автомобиль, на котором приехали жители региона, застрял в районе Лимоновского гребня. Туристы не стали терять время и вызвали спасателей по телефону 112. Во время происшествия никто не пострадал.