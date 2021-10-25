В начале недели в Башкирии пообещали мокрый снег и дождь

Башгидрометцентр сообщил, что в республике ожидается снег и дожди следующие три дня. По прогнозам синоптиков, 25,26 и 27 октября в регионе ожидается неблагоприятная погода.

Метеорологи сообщили, что уже в понедельник пойдут дожди и мокрый снег. Ветер будет западный умеренный, юго-западный. Температура воздуха составит днем +3,+8°.

26 октября ночью пройдут небольшие осадки в виде снега с дождем, мокрого снега. Местами ожидается также гололед и гололедица, днем в отдельных районах небольшой дождь со снегом. Температура воздуха ночью -2,-7°, днем 0,+5°.

27 октября погода также приготовила небольшие осадки в виде снег и дождя с снегом. На дорогах будет гололед и гололедица. Ветер пообещали западный, юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +1,+6°.