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Общество25 октября 2021 6:36

В начале недели в Башкирии пообещали мокрый снег и дождь

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня
Источник:kp.ru
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Башгидрометцентр сообщил, что в республике ожидается снег и дожди следующие три дня. По прогнозам синоптиков, 25,26 и 27 октября в регионе ожидается неблагоприятная погода.

Метеорологи сообщили, что уже в понедельник пойдут дожди и мокрый снег. Ветер будет западный умеренный, юго-западный. Температура воздуха составит днем +3,+8°.

26 октября ночью пройдут небольшие осадки в виде снега с дождем, мокрого снега. Местами ожидается также гололед и гололедица, днем в отдельных районах небольшой дождь со снегом. Температура воздуха ночью -2,-7°, днем 0,+5°.

27 октября погода также приготовила небольшие осадки в виде снег и дождя с снегом. На дорогах будет гололед и гололедица. Ветер пообещали западный, юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +1,+6°.