В 2021 году в Башкирии посадили более 2 млн лесных растений

Фото: глава Башкирии/Вконтакте

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в социальных сетях, что в республике в 2021 году посадили более 2 млн лесных растений. Руководитель региона отметил, что основное внимание в этом году постарались уделить восстановлению лесов, а также скверам и аллеям в черте населенных пунктов.

– Я благодарю всех, я благодарю каждого за организацию и участие. Вместе сделаем нашу республику еще красивее и уютнее, – обратился он к жителям Башкирии, отметив, что в акциях по озеленению приняли участие 80 тыс. человек.

Глава Башкирии отметил, что люди приходили на мероприятия целыми семьями с детьми. всего общими усилиями засадили 550 га земли.