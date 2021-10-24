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Происшествия24 октября 2021 9:00

В Башкирии в ДТП скончались два молодых парня 27 и 20 лет

Авария произошла в Балтаческом районе республики
Источник:kp.ru
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Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня, 24 октября, утром в Балтачевском районе в ДТП погибли два человека. По данным ГИБДД по Башкирии, смерть настигла двух молодых жителей республики – 27-летнего водителя и его 20-летнего пассажира.

По предварительным данным, авария произошла на 32 км дороги Бураево-Старобалтачево-Куеда между автомобилем ВАЗ-2110 с молодым жителем Башкирии за рулем и грузовиком Scania с 50-летним водителем из Пермского края.

Молодые люди скончались на месте аварии. Есть также и 32-летнний пострадавший. Причины произошедшего в настоящий момент уточняются.