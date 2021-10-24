В Башкирии 43-летний водитель погиб в перевернувшемся автомобиле

Фото: ГИБДД по Башкирии

В ГИБДД по Башкирии сообщили о смертельной аварии, которая произошла минувшей ночью в Мелеузовском районе. В результате произошедшего погиб один человек.

Предварительно известно, что ближе к полуночи на 1 км дороги Мелеуз-Химзавод 43-летний местный житель за рулём Chevrolet Cruze вылетел в кювет, где машина опрокинулась.

В настоящий момент выдвинута версия, что мужчина не справился с рулевым управлением. В результате ДТП он скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи. В аварии пострадала и супруга водителя, которую госпитализировали.

Ближе к полуночи в Мелеузовком районе на 1 км автодороги Мелеуз-Химзавод 43-летний местный житель за рулём "Chevrolet Cruze", предположительно, не справился с рулевым управлением допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Также в аварии пострадала 42-летняя супруга водителя, с различными травмами она госпитализирована. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.