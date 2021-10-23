Дожди и заморозки: после потепления на Башкирию обрушится непогода

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В конце октября 2021 Башкирию ждет прохладная и пасмурная погода.

Во втором месяце осени жители Башкирии увидели первый снег, который, как это бывает, быстро растаял. Затем последовало небольшое потепление, которое к концу месяца сменится непогодой.

По данным сервиса «Гисметео», всю неделю с 25 по 31 октября в Башкирии ожидается пасмурная погода – дожди будут чередоваться с мокрым снегом. Температура воздуха по ночам при этом будет опускаться до -5 градусов. Днем будет теплее – вплоть до +7.

Если говорить о погоде на следующий месяц, то, согласно прогнозу Росгидромета, в ноябре в Башкирии среднесуточная температура воздуха будет соответствовать среднегодовым значениям – около -4,2 градусов.