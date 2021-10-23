Уфимец Семен Елистратов занял первое место на этапе Кубка мира в Китае

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уфимский спортсмен Семен Елистратов занял первое место на этапе Кубка мира по шорт-треку в Китае.

31-летний спортсмен успешно выступил на соревнованиях в Китае. Он одолел дистанцию в 1 500 метров на льду за 2 минуты 18,2 секунды. Второе место на этапе Кубка занял Адиль Галиахметов из Казахстана (2 минуты 18,6 секунды), бронза досталась китайскому спортсмену Ань Кай (2 минуты 18,8 секунды).

Этап Кубка в Китае является тестовым соревнованием перед зимними Олимпийскими Играми, которые начнутся 4 февраля 2022 года в Пекине.

Сменен Елистратов – один из немногих олимпийских чемпионов из Уфы. Он добился золотой медали на Играх в Сочи в 2014 году и бронзовой в 2018 году в Пхенчане.