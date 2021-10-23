Уфимцы пожаловались Хабирову на «адскую ярмарку»

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Жители Уфы рассказали Хабирову о ярмарке, которая превратила их жизнь в ад.

С приходом осени в Уфе начали открываться фермерские ярмарки. Пока жители столицы могут купить там свежие овощи и мед, с похолоданием в список добавится и мясо. Обычно такие рынки организовывают в отдельных местах, но иногда торговцы начинают мешать местным жителям.

Неприятная ситуация произошла в Уфе на улице Рабкоров. По словам местных жителей, продавцы-перекупщики на своих автомобилях перекрыли проезд рядом с местом, где можно официально заниматься продажей.

- Эта ярмарка для нас ад! Во двор не проехать. Грязь после ярмарки, которую убирают не сразу. Наши дети ходят и месят эту грязь. Парковочных мест для жителей нет, потому что участники ярмарки приезжают за день и паркуют машины в наши дворы. Примите пожалуйста меры! – возмущается жительница двора напротив.

Сотрудники Центра управления республикой пообещали местным жителям разобраться в непростой ситуации.