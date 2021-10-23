Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 октября 2021 16:52

В Башкирии подросток украл у почтальона полмиллиона рублей

Молодого человека не стали приговаривать к реальному сроку
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Башкирии осудили несовершеннолетнего, который ограбил в подъезде почтальона, разносившего пенсии.

В пресс-службе Октябрьского городского суда сообщили, что на преступление парень решился летом 2021 года. Он подкараулил в подъезде дома почтальона, выждал нужный момент и набросился на женщину. Добычей разбойника стали 499 тысяч рублей, мобильный телефон и калькулятор жертвы.

Вскоре малолетнего преступника задержали. Он сразу во всем признался, вернул часть украденного и попытался возместить ущерб женщине. Суд учел все эти обстоятельства и приговорил парня к двум годам заключения условно с испытательным сроком в три года.