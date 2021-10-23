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Общество23 октября 2021 15:04

Погода в Башкирии на воскресенье, 24 октября

Республику ждут небольшие дожди
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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В предпоследнее воскресенье октября Башкирию ждет теплая, но пасмурная погода.

По данным Башгидромета, температура воздуха днем в конце недели поднимется до +10 градусов, а ночью похолодает до +1. Обильных дождей или снега не ожидается, но местами по республике возможны осадки. Ветер западный умеренный.

В Уфе погода от средней по республике кардинально отличаться не будет. Единственное – в столице с утра и днем ожидаются дожди.

В МЧС республики предупреждают водителей о возможном ухудшении видимости на дорогах до 1-2 километров. Также спасатели рекомендуют автолюбителям заранее поменять летние шины на зимние.