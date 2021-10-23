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Общество23 октября 2021 14:56

В Уфе протестировали новый мост через Белую

По конструкции проехались тяжелые грузовики
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Фото: Пресс-служба администрации Уфы

Фото: Пресс-служба администрации Уфы

В Уфе начались испытания нового моста через Белую в сторону аэропорта.

Проблема въезда и выезда из Уфы с южной стороны города была актуальной всегда. Зимой 2018 года случился «час икс», когда исчерпался ресурс одного из двух мостов. Конструкция 1956 года откровенно «устала» и властям города пришлось даже закрыть его для движения автомобилистов. Вскоре его починили, но запретили движение большегрузов по старому мосту. Затем началось строительство моста-вставки.

Согласно планам, новый мост через Белую должны сдать еще до конца 2021 года. В пресс-службе администрации Уфы сообщили, что 23 октября начались испытания конструкции. Как это бывает в таких ситуациях, первыми по мосту проехались грузовики. Такие мероприятия будут проходить следующие четыре дня.