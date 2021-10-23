В Башкирии за сутки выявили еще 667 больных коронавирусом

За минувшие сутки в Башкирии выявили еще 667 новых случаев коронавируса.

По данным республиканского штаба, общее количество выявленных случаев коронавируса в Башкирии увеличилось до 80 811 человек (прирост 667 человек за сутки). Еще 649 человек выписали по выздоровлению.

К сожалению, смертность от коронавируса в Башкирии по=прежнему остается на высоком уровне. Только за минувшие сутки от опасного вируса погибли 35 человек. Общее количество жертв выросло до 2 339 человек.

Также медики отчитались о темпах вакцинации. За сутки первую часть прививки получили 21 455 человек, а вторую – 6 349. Всего количество вакцинированных всеми частями прививки сейчас составляет 1 295 766 человек.