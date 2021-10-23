«Неприлично красивая»: жена Моргенштерна снялась в национальных нарядах

Фото: https://www.instagram.com/influesii/

Жена рэпера Моргенштерна Дилара показала, как выглядит в национальных башкирских и татарских нарядах.

Девушка обещала подписчикам выложить новые снимки за большое количество лайков на прошлых фото, но никто не ожидал увидеть Дилару в таком образе. Жена музыканта примерила несколько платьев и национальные татарские украшения.

Подписчики девушки оказались в восторге от такого внешнего вида. Жителям Башкирии и Татарстана особенно понравилось, что Дилара не забывает свои корни.

Фото: https://www.instagram.com/jan_safin/

- Неприлично красивая, - пишет одна из фанаток девушки.

Напомним, что весьма необычную свадьбу Алишер и Дилара сыграли в последний день лета 2021 года. На ней они высмеяли все стереотипы о торжествах – рэпер нарядился в мешковатый костюм, ездил на своей старой машине, а также позвал цыган к Ксению Собчак в качестве тамады.