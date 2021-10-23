В Уфе начали проводить ночные экскурсии не для детей в огромном автобусе

По ночной Уфе начал курсировать автобус с новой ночной экскурсией не для детей.

О запуске нового туристского продукта сообщил заместитель директора Центра развития туризма Башкирии Артур Идельбаев. Он выложил анонс предстоящей поездки в соцсети.

Чиновник говорит, что уникальная экскурсия станет большим событием для Уфы. Участников будут возить по вечерней Уфе в огромном двухэтажном автобусе, в котором будут угощения и живая музыка. Во время поездки гид расскажет об уфимских история, «будоражащих воображение».

Автобус начнет движение от Гостиного двора и проедет по всем ключевым местам центра Уфы. Сообщается, что на экскурсию пустят только лиц старше 16 лет. Цена проезда на автобусе с «клубничкой» составляет 650 рублей.