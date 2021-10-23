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Общество23 октября 2021 7:56

На выходных в Башкирии ожидается теплая погода

Температура воздуха поднимется до +13 градусов
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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На этих выходных в Башкирию придет потепление и пасмурная погода.

На смену неожиданному снегопаду в Башкирию в конце этой недели придет потепление. По данным Башгидромета, днем в субботу и воскресенье температура воздуха повысится до +13 градусов. Ночью похолодает до +1.

Также синоптики предупреждают о возможности осадков. Однако проливных дождей или снегопадов ждать не стоит – такие погодные явления пройдут в регионе лишь местами.

Утром в первый рабочий день в Башкирии похолодает до -2 градусов. Днем температура воздуха поднимается до +8, но выпадет небольшой снег. Из-за этого водителям из Башкирии просят поменять резину на шипованную или всесезонную.