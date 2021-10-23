На выходных в Башкирии ожидается теплая погода

На этих выходных в Башкирию придет потепление и пасмурная погода.

На смену неожиданному снегопаду в Башкирию в конце этой недели придет потепление. По данным Башгидромета, днем в субботу и воскресенье температура воздуха повысится до +13 градусов. Ночью похолодает до +1.

Также синоптики предупреждают о возможности осадков. Однако проливных дождей или снегопадов ждать не стоит – такие погодные явления пройдут в регионе лишь местами.

Утром в первый рабочий день в Башкирии похолодает до -2 градусов. Днем температура воздуха поднимается до +8, но выпадет небольшой снег. Из-за этого водителям из Башкирии просят поменять резину на шипованную или всесезонную.