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Общество22 октября 2021 18:56

В Уфе пройдут массовые проверки водителей

В ГИБДД сообщили, что рейды запланированы на сегодня и завтра
Источник:kp.ru
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В столице Башкирии ожидаются массовые проверки водителей. Информацию об этом передали в ГИБДД Уфы. По данным ведомства, рейд запланирован на сегодня, 22 октября, и на завтра.

– Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дороги, управляя транспортом будьте внимательны и аккуратны, перевозите несовершеннолетних в специальных детских креслах, – написали в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции отметили, что проверки являются профилактическими и направлены на пресечение нарушений в области дорожного движения.