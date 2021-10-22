В Уфе пройдут массовые проверки водителей

В столице Башкирии ожидаются массовые проверки водителей. Информацию об этом передали в ГИБДД Уфы. По данным ведомства, рейд запланирован на сегодня, 22 октября, и на завтра.

– Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дороги, управляя транспортом будьте внимательны и аккуратны, перевозите несовершеннолетних в специальных детских креслах, – написали в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции отметили, что проверки являются профилактическими и направлены на пресечение нарушений в области дорожного движения.