Жителя Башкирии осудят за жестокую расправу над кондуктором на остановке

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История с жестокой расправой над кондуктором автобуса в Стерлитамаке близка к завершению. Как сообщает СКР по Башкирии, в ближайшее время 32-летний подозреваемый в убийстве, сопряженном с разбоем, станет обвиняемым – расследование уголовного дела завершено и скоро его передадут в суд. Напомним, «КП-Уфа» писала об этом жутком случае, произошедшем в конце декабря 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе Следкома по Башкирии, по версии следователей рано утром 22 декабря в полицию позвонили с сообщением об обнаружении тела женщины с ножевыми ранами на остановке общественного транспорта. Чуть позже в правоохранительные органы позвонила женщина, которая заявила, что в убийстве сознался ее родной брат. Мужчина был задержан и доставлен в следственный отдел.

Как выяснилось в ходе следствия, в тот день рано утром мужчина напал на 59-летнего кондуктора на остановке на улице Артема. Он нанес несчастной несколько ударов ножом и забрал ее сумку, после чего скрылся. Добычей злоумышленника стала сумка, где никаких денег или ценных вещей не оказалось.

- Обвиняемый частично признал вину в совершенных преступлениях. В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копии обвиняемому, дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе СКР по Башкирии.