В Башкирии в здание банка вошли двое подозрительных мужчин: сотрудники нажали тревожную кнопку

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Сегодня днем, 22 октября, в Стерлитамаке к офису местного отделения «Сбербанка» по тревоге прибыли полиция и другие экстренные службы. Очевидцы сообщали в социальных сетях, что в помещение до этого вошли несколько мужчин подозрительного вида. По версии одного из пользователей, у них в руках были предметы, похожие на ножи. Подтвердить или опровергнуть данную информацию пока не удалось.

Как стало известно «КП-Уфа», сотрудники банка в какой-то момент увидели подозрительных посетителей и нажали тревожную кнопку. В результате к зданию тут же прибыли полицейские, сотрудники МЧС, скорая помощь и пожарная охрана.

Ситуацию прокомментировали в МВД по Башкирии.

- Поступило сообщение от представителя банка о том, что двое подозрительных лиц сняли деньги в банкомате. Сейчас устанавливаются обстоятельства события, - пояснили в пресс-службе ведомства.