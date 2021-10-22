В Башкирии за прошлый год алкоголем отравились 73 человека

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Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в своих социальных сетях пост о борьбе с незаконным оборотом алкоголя в республике. Согласно статистическим данным, всего за 9 месяцев 2021 года в регионе из оборота изъяли более 14 тысяч литров контрафактного спиртного.

По словам Хабирова, только в первом полугодии 2021 года в республике сократилось на 6,3% количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Глава республики связал это с результатами борьбы с суррогатным алкоголем.

Также руководитель региона подчеркнул, что по итогам 2020 года на треть снизилось количество отравлений алкоголем, чем в 2019 году. По данным республиканских властей в Башкирии за прошлый год суррогатным алкоголем отравились всего 73 человека.

- Считаю, что политика в этой области должна быть комплексной и стабильной, нельзя снижать темпы ни в одном направлении, - подытожил Радий Хабиров.