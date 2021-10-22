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Политика22 октября 2021 14:47

Спикер Курултая Башкирии пригрозил не пускать на заседания не привитых депутатов

Всего в башкирском парламенте насчитали 22 депутата без прививки от коронавируса
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба Госсобрания-Курултая Башкирии

Фото: пресс-служба Госсобрания-Курултая Башкирии

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев отчитал депутатов, до сих пор не сделавших прививку от коронавируса. Он во всеуслышание заявил, что тем, кто не вакцинировался без уважительной причины, может быть отказано в допуске на пленарные заседания. Комментируя результаты вакцинации депутатского корпуса от COVID-19, он озвучил и число народных избранников, до сих пор не сделавших заветный укол.

- Из 110 депутатов переболело 67 человек. Привились 88 человек, или 80 процентов. Не привились 22 человека – 20 процентов. Из них переболели менее шести месяцев назад семь человек, имеют противопоказания четверо. На следующем заседании я буду вынужден назвать фамилии, - заявил Константин Толкачев.

По словам председателя Госсобрания-Курултая, в отношении тех, кто не станет вакцинироваться, он обещает подумать над «ограничением публичности».