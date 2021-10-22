В Башкирии число заболевших коронавирусом перевалило за 80 тысяч, за сутки скончались 36 человек

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На утро 22 октября 2021 года в Башкирии зарегистрировано 669 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. По данным регионального Минздрава, за все время пандемии в регионе число пациентов с подтвержденным ковидом превысило 80 тысяч человек. На данный момент их всего 80144.

По информации министерства здравоохранения Башкирии, от коронавируса излечились 69530 человек, в том числе за прошедшие сутки с полным выздоровлением выписались 650 пациентов.

В региональном оперативном штабе сообщают, что за прошедшие сутки от коронавируса и его последствий в Башкирии скончались 36 человек.

Что касается вакцинации от COVID-19, то на 22 октября 2021 года в республике первым компонентом вакцины привились 1,527 млн человек, а полностью прошли вакцинацию 1,289 млн человек.