В Уфе частично перекроют движение от старого моста через Белую до Школьной

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Власти Уфы сообщают о частичном перекрытии движения по одной из полос на дороге от старого моста через Белую и до остановки Школьная. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, движение будет ограничено до 1 ноября 2021 года.

В уфимской мэрии подчеркнули, что перекрытие одной полосы движения связано со строительством проезжей части к новому мосту-вставке. Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал у себя в социальных сетях скорую сдачу этого объекта.

Движение будет частично перекрыто на выезде из Уфы

В администрации Уфы отмечают, что из-за перекрытия одной из полос движения на участке от старого бельского моста до Школьной, возможны «затруднения движения автотранспорта». Горожанам приносят извинения за неудобства.