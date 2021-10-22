У жителей Башкирии изымают и уничтожают домашнюю птицу из-за опасной болезни

В Туймазинском районе Башкирии обнаружили случаи птичьего гриппа

На территории Туймазинского района Башкирии были обнаружены несколько очагов птичьего гриппа. Чтобы остановить распространение опасного заболевания у местных жителей изымают домашнюю птицу и уничтожают ее тут же, на специальном полигоне. Жителей района в экстренном порядке прививают от гриппа, а их дома обрабатывают специальным обеззараживающим составом.

Пока дезинсекторы действуют на территории четырех населенных пунктов района. Они проводят обход дворов в зоне карантина и забирают у жителей домашнюю птицу. На данный момент изъято и уничтожено более 6 тысяч голов – в основном это гуси и индейки. Профилактические мероприятия проводят в Бишкураевском и Николаевском сельсоветах Туймазинского района республики.

Ситуация находится на контроле МЧС по Башкирии и дрпугих экстренных служб.