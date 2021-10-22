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Здоровье22 октября 2021 10:36

В Башкирии от коронавируса скончался экс-депутат Госдумы Иршат Фахритдинов

Бывший народный избранник возглавлял в республике организацию инвалидов боевых действий
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: vk.com/id549773689

Фото: vk.com/id549773689

Сегодня, 22 октября, стало известно о скоропостижной кончине известного общественного деятеля, экс-депутата Госдумы от Башкирии Иршата Фахритдинова. В последнее время он занимал пост генерального директора Башкирской республиканской общественной организации инвалидов боевых действий. В 2007 и 2011 годах он избирался в Нижнюю палату российского парламента – Фахритдинов был депутатом V и VI созывов.

Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» в Башкирии Рустем Ахмадинуров у себя на странице в социальных сетях сообщил, что бывший народный избранник скончался от последствий коронавирусной инфекции. Иршату Фахритдинову было всего 56 лет.

«Комсомольская правда-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким Иршата Фахритдинова.