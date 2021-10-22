Уфимскую пивнушку оштрафовали за слишком вызывающую рекламу

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Уфимский филиал антимонопольной службы выявил нарушения в рекламе столичного пивного магазина.

Необычный случай недавно рассматривали уфимские антимонополисты. Они заинтересовались рекламой пивного бара, которая звучала слишком уж вызывающе. Создатели баннера уверяли, что в баре продается «лучшее пенное здесь и сейчас» - при этом не было указано фактов, подтверждающих прилагательное «лучшее». Также на рекламе было указано, что в баре подаются 15 разных сортов алкоголя, без упоминания его прямого названия.

В пресс-службе УФАС отметили, что, несмотря на последний факт, у потребителей вызывается ассоциация именно с алкоголем. В том числе, под влияние рекламы могут попасть и дети.

В итоге реклама бара признали ненадлежащей. Бару выписали предписание об устранении нарушений.