Знаменитая водокачка на высоком берегу Белой в Уфе стала объектом культурного наследия

Фото: Башкультнаследие

Накануне Башкультнаследие выпустило указ, согласно которому знаменитая водонапорная башня, возвышающаяся на высоком берегу реки Белая в Уфе, стала объектом культурного наследия регионального значения. Это здание было построено в начале 20 века и именно как водокачка и стала первым хозяйственным объектом уфимского водопровода.

Эксперты обследовали здание водокачки и пришли к выводу, что его необходимо взять под охрану государства. 20 октября 2021 года башкирское управление по охране памятников истории и культуры выпустило указ, в котором утвержден «предмет охраны, границы и режим использования территории объекта культурного наследия».

Известно, что водонапорная башня была построена около 1901 года. До 1950-х годов она использовалась по прямому назначению, а затем там обустроили обсерваторию при БашГУ. В конце 1980-х годов здание было выведено из эксплуатации. Сейчас водокачка находится, фактически, в полуразрушенном состоянии. В 1990-е-2000-е годы это здание получило название «башня сатанистов» из-за множества жутких легенд, ходящих вокруг нее. По версии местных жителей, в те годы там собирались темные личности и сектанты.