В Башкирии водитель легковушки, уходя от погони ГИБДД, вылетел в кювет: пострадал пассажир

Фото: ГИБДД по РБ

В минувший четверг, 21 октября, в Зилаирском районе Башкирии произошло ДТП, в котором пострадал местный житель. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, авария произошла вечером в селе Зилаир. Водитель отечественной легковушки не остановился по требованию сотрудников дорожной полиции и попытался скрыться от них в лесу.

По данным ведомства, двигаясь по селу со стороны улицы Голубцова в сторону улицы Красных Партизан, водитель превысил скорость на скользкой дороге и не справился с управлением – автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. В результате ДТП 43-летний пассажир, находившийся в машине, получил различные травмы. Его экстренно госпитализировали в Сибайскую городскую клиническую больницу.

В пресс-службе ГИДД по Башкирии подчеркнули, что водитель легковушки от медицинского освидетельствования отказался. Теперь в причинах и обстоятельствах аварии будут разбираться инспекторы дорожной полиции.