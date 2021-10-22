В Уфе при обрушении ступеньки в подъезде пострадали два человека

Фото: МЧС по Башкирии

Поздним вечером, 21 октября, в МЧС по Башкирии поступило сообщение о том, что в одном из старых домов Уфы случилось ЧП: при обрушении ступеньки в подъезде пострадали двое жильцов. Как сообщили в пресс-службе экстренного ведомства, случай произошел в доме номер 21 по улице Черниковская. Известно, что это здание 1944 года постройки – это одноподъездный двухэтажный барак на восемь квартир.

По данным МЧС по Башкирии, под жильцами, поднимающимся по деревянной лестнице, сломалась одна ступенька. В результате 35-летняя женщина получила ушиб пальца на левой ноге, а ее 35-летний спутник поцарапал ногу. Сама лестница устояла. От госпитализации пострадавшие отказались.

На сегодня, 22 октября, запланирован ремонт лестницы – его будут проводить сотрудники ЖЭУ-29.