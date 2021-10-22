«Салават Юлаев» завершил выездную серию победой над ЦСКА

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

В минувший четверг, 21 октября, уфимский «Салават Юлаев» провел четвертый подряд выездной матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ. На этот раз соперниками подопечных Томи Ламса стали хоккеисты московского ЦСКА. В упорной борьбе «юлаевцы» смогли сломить сопротивление соперника и одержали победу со счетом 3:2.

В первом периоде счет открыли хоккеисты ЦСКА – в большинстве отличился Артем Сергеев. Однако еще до перерыва «юлаевцы» усилиями Александра Кадейкина счет сравняли. И тоже в большинстве. По одному ассистентскому баллу на свой счет записали Сергей Шмелев и Шакир Мухамадуллин.

Во втором периоде «Салават» вышел вперед – «проснулась» финская тройка «юлаевцев». Гол забил Маркус Гранлунд, по одному очку заработали Тему Хартикайнен и Сакари Маннинен. К слову, вторую шайбу уфимские хоккеисты забили, имея на льду на одного игрока больше.

В третьем периоде «армейцы» сравняли счет усилиями Антона Слепышева. И эта шайба также была забита в неравных составах – в этот момент Сергей Шмелев отбывал двухминутный штраф за подножку.

Единственный гол в равных составах забили хоккеисты «Салавата Юлаева». Он же стал победным. На этот раз с передачи Тему Хартикайнена и Григория Панина отличился Маркус Гранлунд, который и был признан лучшим игроком матча.

Итог – 3:2 в пользу «Салавата Юлаева» и третья победа подряд. Следующий матч «юлаевцы» проведут на домашней «Уфа-Арене» уже в это воскресенье, 24 октября. Соперниками подопечных Томи Ламса станут хоккеисты ярославского «Локомотива».