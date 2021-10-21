Сильный ветер, снегопад и гололед: МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение

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В ближайшие сутки в Башкирии ожидается заметное ухудшение погоды: по прогнозам синоптиков вплоть до вечера 22 октября в республике прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным Башгидрометцентра в регионе прогнозируется гололед, мокрый снег, налипающий на провода и деревья, и снежный накат. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. В этой связи МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение.

Синоптики отмечают, что с вечера четверга и до вечера пятницы по республике ожидается облачная погода с прояснениям. Ночью пойдет мокрый снег, переходящий в дождь, местами гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица, снежный накат. В светлое время суток пойдут дожди и подует юго-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. В ночь на пятницу температура воздуха составит 3,+2°С, днем +6,+11°С.

МЧС по Башкирии предупреждает: в пятницу утром, 22 октября, ожидается ухудшение видимости на дорогах – при осадках она составит всего 500-1000 метров.