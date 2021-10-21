Житель Башкирии угодил в реанимацию в крайне тяжелом состоянии после пожара на кухне

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Сегодня днем в многоквартирном доме по улице Красноармейская в Бирске произошел пожар. В экстренные службы позвонили местные жители и сообщили, что горит одна из квартир в доме №10. На место незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны и МЧС по Башкирии.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в ходе тушения пожара спасатели обнаружили хозяина квартиры - им оказался 63-летний мужчина. Пострадавшего в пожаре местного жителя экстренно госпитализировали в реанимацию Бирской центральной районной больницы в крайне тяжелом состоянии. Известно, что он является инвалидом второй группы.

- На месте работает дознаватель МЧС России, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, - рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.