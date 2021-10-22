В Башкирии на улице около популярного кафе нашли бездыханное тело мужчины

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В минувший четверг утром, 21 октября, в Нефтекамске около популярного кафе случайные прохожие обнаружили тело неизвестного мужчины. Видимых повреждений у него не было. Местные жители сообщили о жуткой находке в полицию.

Информацию о нахождении тела мужчины на одной из улиц Нефтекамска «КП-Уфа» подтвердили в пресс-службе МВД по Башкирии. Погибшим оказался 46-летний местный житель. Видимых телесных повреждений у него действительно не обнаружено. Установить причину скоропостижной смерти несчастного теперь должны будут судебно-медицинские эксперты.

- По предварительным данным, он мог скончаться в результате осложнения заболевания. Обстоятельства уточняются, - рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе МВД по Башкирии.