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Происшествия22 октября 2021 7:30

В Башкирии на улице около популярного кафе нашли бездыханное тело мужчины

В обстоятельствах смерти несчастного теперь разбираются сотрудники правоохранительных органов
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

В минувший четверг утром, 21 октября, в Нефтекамске около популярного кафе случайные прохожие обнаружили тело неизвестного мужчины. Видимых повреждений у него не было. Местные жители сообщили о жуткой находке в полицию.

Информацию о нахождении тела мужчины на одной из улиц Нефтекамска «КП-Уфа» подтвердили в пресс-службе МВД по Башкирии. Погибшим оказался 46-летний местный житель. Видимых телесных повреждений у него действительно не обнаружено. Установить причину скоропостижной смерти несчастного теперь должны будут судебно-медицинские эксперты.

- По предварительным данным, он мог скончаться в результате осложнения заболевания. Обстоятельства уточняются, - рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе МВД по Башкирии.