Ростислав Мурзагулов ушел с поста председателя Общественной палаты Башкирии

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Соратник главы Башкирии Радия Хабирова Ростислав Мурзагулов покинул пост председателя Общественной палаты республики. Об этом сообщает пресс-служба палаты в своих социальных сетях.

Сегодня, 21 октября, состоялось очередное заседание Общественной палаты Башкирии, где члены палаты приняли досрочную отставку своего председателя Ростислава Мурзагулова. Заявление о сложении полномочий он написал еще 1 июня этого года, но все это время сохранял за собой пост.

В прощальной речи теперь уже экс-председатель Общественной палаты Башкирии рассказал, что останется рядовым членом палаты и перейдет на постоянную работу в ФК «Уфа». Напомним, в начале лета 2021 года Мурзагулов также написал заявление об уходе с поста председателя совета директоров футбольного клуба. Одной из причин его отставки с этого поста стала якобы откровенная фотосессия с молодой возлюбленной.

- Я остаюсь членом Общественной палаты, перехожу на постоянную работу в футбольный клуб «Уфа». Ситуация там уже два года очень непростая и работы непочатый край, - заявил на заседании функционер.

Ростислав Мурзагулов также попросил членов Общественной палаты извинить его за решение покинуть пост.

- Но сегодня в униформе большого начальника вы видите меня в последний раз. Пиджак я больше носить не буду никогда, - заявил Мурзагулов.

Обязанности председателя Общественной палаты Башкирии на данный момент поделены между тремя заместителями: Рамилем Рахимовым, Лидой Исаргаковой и Кристиной Недорезовой.