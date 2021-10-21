В Уфе разыскивают бесследно пропавшую 40-летнюю Лилию Бикметову

Фото: «Лиза Алерт Башкортостан»

Родные и близкие 40-летней жительницы Уфы Лилии Бикметовой бьют тревогу: женщина ушла из дома еще 17 октября и бесследно пропала. К ее поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан». Добровольцы распространяют ориентировку на уфимку в социальных сетях.

Приметы Лилии Бикметовой: рост 155 см, среднего телосложения, светлые волосы, зеленые глаза.

В день пропажи была одета в красную куртку, синие джинсы, оранжевую водолазку и темно-синие кроссовки.

Всех, кто видел похожую на нее женщину, либо обладает информацией о местонахождении Лилии Бикметовой, просят связаться с волонтерами «Лиза Алерт» по телефону: 8-800-700-54-52 или позвонить по номеру 112.