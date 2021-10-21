Башкирские следователи проверят школу, в которой тяжело пострадал восьмилетний ребенок-инвалид

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Следователи башкирского города Стерлитамака проверят школу, в которой тяжело пострадал восьмилетний ребенок-инвалид для детей с ограниченными возможностями здоровья. Информацию сообщила пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

По информации ведомства, пострадавший мальчик выпал из окна первого этажа школы. В результате он получил различные травми и был госпитализирован. По факту происшествия стерлитамакские следователи организовали доследственную проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

– В настоящее время следователям предстоит опросить руководство, педагогический состав и учащихся учебного заведения, изучить условия обучения, провести иные следственно мероприятия, направленные на проверку полноты принимаемых мер по обеспечению безопасности обучающихся при нахождении в учебном заведении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили сотрудники Следственного комитета Башкирии.

Ход и результаты проверки, как сообщает ведомство, взяты на контроль в следственном управлении республики.