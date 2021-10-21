Как будут отдыхать школьники и студенты Башкирии во время нерабочих дней в ноябре

Дополнительных выходных для школьников не предусмотрено Фото: Олег УКЛАДОВ

В Министерстве образования и науки Башкирии рассказали, как будут отдыхать школьники на осенних каникулах, и как вообще будут работать школы и детские сады Башкирии во время длинных нерабочих дней.

Ранее в Минобре России заявили, что осенние каникулы будут единые для всех регионов. Таким образом отдыхать школьники в Башкирии будут с 29 октября по 7 ноября. При этом никаких дополнительных выходных для учащихся, как заверили в ведомстве, не предусмотрено. Также в настоящий момент в Минобре не ведется никаких разговоров и о дистанционном обучении для школьников.

Что касается воспитанников детских садов, то если их родители работают, то для таких малышей предусмотрены дежурные группы. График работы дежурных групп можно уточнить у заведующей садика и районного управления образованием.

Напомним, что накануне Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства страны поддержал инициативу по объявлению периода нерабочих дней с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября. Глава Башкирии Радий Хабиров также одобрил решение о дополнительных выходных днях, так как это позволит сдержать рост распространения коронавирусной инфекции.

- Дополнительные выходные позволят разорвать цепочку социальных заражений, а медицинским организациям – сформировать дополнительные ресурсы борьбы с коронавирусом, – поддержали инициативу и в региональном Минздраве.