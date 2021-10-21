Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ в Башкирии превышена на 100 процентов

Все чаще ОРВИ заболевают и дети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии помимо коронавируса резко возросла заболеваемость ОРВИ. Как уточнили в региональном Роспотребнадзоре, за 41 неделю 2021 года в республике зарегистрировано 374555 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. 30,5 процентов (11436) случаев заболевания приходится на детей.

- Заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения республики на 100,8% выше эпидемического порога за счет заболеваемости взрослого населения, - отметили в ведомстве.

По сравнению с прошлой неделей заболеваемость ОРВИ в республике совокупно выросла на 0,4 процента. При этом прирост среди детей от 7 до 14 лет составил 3,7 процента, от 3 до 6 лет – 2,5 процента, от 15 и старше - -0,6 процента. А вот случаев гриппа в настоящий момент в Башкирии не зарегистрировано.