Власти Башкирии рассказали, как нужно проводить нерабочие дни

Фото: Рустем Ахунов

Как известно, накануне президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства страны поддержал инициативу об объявлении периода нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Виной всему рост заболеваемости коронавирусом.

Власти Башкирии, в свою очередь, не стали вводить дополнительные нерабочие дни, поэтому в республике «антиковидные выходные» начнутся как и по всей стране с 30 октября. Такое решение принял региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса вчера, 20 октября.

О том, как в нерабочие дни в Башкирии будут работать заведения общепита, торговые центры и другие места скопления людей пока не ясно. В Центре управления республикой сообщили только что «есть понимание» по работе детских садов.

- Останутся дежурные группы, где о них узнавать информацию - все пока в процессе проработки. Все будем рассказывать обязательно, - заверили в ЦУРе Башкирии.

Также в Центре управления республикой напомнили, что «длинные антиковидные выходные не для поездок по бабушкам и курорту, мы же все это понимаем, правда?».