В Башкирии число зараженных ковидом увеличилось на 670 человек, еще 36 умерли

Несмотря на массовую иммунизацию. заболеваемость в республике продолжает расти Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии стремительно увеличивается число заболевших коронавирусом. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки зарегистрировано 670 новых случаев заболевания ковидом, всего заболевших насчитывается уже 79475 человек. От осложнений за сутки умерли 36 человек, общее количество жертв вируса достигло 2268 жителей республики. Еще 661 человек за сутки выписался с выздоровлением, всего победить болезнь с начала эпидемии смогли 68880 пациентов.

Продолжается в республике массовая вакцинация от коронавируса. Первым компонентом привились уже 1504260 человек, полностью завершили вакцинацию 1281937 жителей региона.

Напомним, что ранее власти Башкирии приняли решение не вводить дополнительные выходные дни, таким образом отдыхать с сохранением заработной платы жители региона будут с 30 октября по 7 ноября.